MARİMDER’den Kocaelili gençlere destek

Marmara Uluslararası Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (MARİMDER) Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri insansız hava araçları konusunda buluş ve modelleri olan bir grup genç ile birlikte yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyorlar.

Bu kapsamda heyet, gençlerin önünü açıcı yeni projeler için düğmeye bastı. Konuyla ilgili MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu, “Meslek liseleri ve üniversitelerin bazı bölümlerinde okuyan pırıl pırıl, hayal gücü geniş olan gençlerimiz mevcut olup, onların bu hayallerini gerçekleştirmek amacıyla dün yapmış olduğumuz toplantıda ileriye yönelik çok olumlu projeleri masaya yatırdık” dedi.

“PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK”

MARİMDER Başkanı Gedikoğlu, “MARİMDER ve Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde okuyan bir kısım öğrencilerimizle ortak çalışıyoruz. Ayrıca Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Final Okulları’nın Sahibi ve Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan ile öğretim kadrosu ve öğrencileriyle birlikte yapmış olduğumuz toplantıda insansız uçakların, dronların kurtarma operasyonlarında kullanılması için proje toplantısı yapıldı. Bilgilendirme neticesinde gerek Final Okulları’nın gerek MARİMDER’in katkılarıyla Prensip Anlaşması'nda varıldı” dedi.

“GELECEĞİMİZ TEMİNAT ALTINDA OLSUN”

Gedikoğlu, “Böylece gençlerimize çalışmalarında yardımcı olmak, prototip ürünleri geliştirmek, ileride kullanılmak üzere insanlık alemine faydalı teknolojileri icat etmek amacıyla çalışmalara başlanıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu toplantılarımızla daha geniş kapsamlı diyaloglar içinde olacağımızı ve başarı elde edeceğimizi ümit etmekteyim. Bu anlamda gerek KOÜ’deki öğrencilerimize gerek Oğuzhan Ceylan'a ve gerekse MARİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri’mizin katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimize sahip çıkalım ki, geleceğimiz de teminat altında olsun” şeklinde konuştu.