Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 20 Ağustos Cuma günü Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Valiliği, bakanın programıyla ilgili hazırladıklarını sürdürüyor. Bakan Lütfi Elvan’ın, Kocaeli programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.