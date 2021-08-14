14 Ağu 2021 - 17:14- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 17:16

Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor
Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor mask

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 20 Ağustos Cuma günü Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Valiliği, bakanın programıyla ilgili hazırladıklarını sürdürüyor. Bakan Lütfi Elvan’ın, Kocaeli programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

14 Ağu 2021 - 17:14 - Gündem

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