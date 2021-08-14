Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı; Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.