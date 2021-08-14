14 Ağu 2021 - 17:16- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 17:17

Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak mask

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı; Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.
# sağlık

14 Ağu 2021 - 17:16 - Gündem

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