Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin ihtiyaç duyulan ve risk taşıyan bölgelerinde bulunan merdiven, duvar ve yol kenarlarına demir korkuluk yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Alikahya Fatih Mahallesi Lokman Kerim Sokak’ta yayalar için tehlike oluşturan duvarda korkuluk çalışması başlattı.

MAHALLELİ İSTEDİ İZMİT BELEDİYESİ YAPTI

Bölgede tehlike yaratan duvar için mahalleli İzmit Belediyesine korkuluk talebinde bulundu. Vatandaşların taleplerini ilk sıraya alarak anında müdahale eden ekipler 30 metre uzunluğunda olan duvarda korkuluk montajını gerçekleştirdi. Ekipler kısa sürede çalışmaları tamamlayarak bölgede olası kazaların önüne geçti.