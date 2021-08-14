Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin ihtiyaç duyulan ve risk taşıyan bölgelerinde bulunan merdiven, duvar ve yol kenarlarına demir korkuluk yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Alikahya Fatih Mahallesi Lokman Kerim Sokak’ta yayalar için tehlike oluşturan duvarda korkuluk çalışması başlattı.
MAHALLELİ İSTEDİ İZMİT BELEDİYESİ YAPTI
Bölgede tehlike yaratan duvar için mahalleli İzmit Belediyesine korkuluk talebinde bulundu. Vatandaşların taleplerini ilk sıraya alarak anında müdahale eden ekipler 30 metre uzunluğunda olan duvarda korkuluk montajını gerçekleştirdi. Ekipler kısa sürede çalışmaları tamamlayarak bölgede olası kazaların önüne geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.