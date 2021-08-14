14 Ağu 2021 - 18:00- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 18:01

Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı

İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mahallesi Lokman Kerim Sokak’ta yol kenarındaki istinat duvarına demir korkuluk yaptı
Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin ihtiyaç duyulan ve risk taşıyan bölgelerinde bulunan merdiven, duvar ve yol kenarlarına demir korkuluk yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Alikahya Fatih Mahallesi Lokman Kerim Sokak’ta yayalar için tehlike oluşturan duvarda korkuluk çalışması başlattı. 

MAHALLELİ İSTEDİ İZMİT BELEDİYESİ YAPTI

Bölgede tehlike yaratan duvar için mahalleli İzmit Belediyesine korkuluk talebinde bulundu. Vatandaşların taleplerini ilk sıraya alarak anında müdahale eden ekipler 30 metre uzunluğunda olan duvarda korkuluk montajını gerçekleştirdi. Ekipler kısa sürede çalışmaları tamamlayarak bölgede olası kazaların önüne geçti.
# İzmit belediyesi, Sokak

14 Ağu 2021 - 18:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.177.793 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak mask
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak
MARİMDER’den Kocaelili gençlere destek mask
MARİMDER’den Kocaelili gençlere destek
Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor mask
Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor
Genç hafızlar için oyun zamanı mask
Genç hafızlar için oyun zamanı
Darıca'dan sel bölgesine yardım eli mask
Darıca'dan sel bölgesine yardım eli
Beltur’un üst düzey yöneticileri Atatürk Evi’ne hayran kaldı mask
Beltur’un üst düzey yöneticileri Atatürk Evi’ne hayran kaldı
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL