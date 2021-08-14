Büyükşehir, Bozkurt için seferber oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçede görev yapmak üzere beş iş makinesini bölgeye gönderdi.

SEKİZ İŞ MAKİNESİ GÖREV YAPACAK

İzmit Solaklar Şantiyesi’nden yola çıkan ekiplere İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ve Gölcük Belediyelerinden birer iş makinesi de katıldı. Böylelikle Kocaeli’den Bozkurt’a giden araç sayısı sekize yükselirken bölgede görev alacak personel sayısı da dokuz oldu. Büyükşehir, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’ya da ekip göndererek söndürme çalışmalarına büyük katkı sağlamıştı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

KIZILAY VE STK’LAR GIDA DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri ile sivil toplum kuruluşları da ilçede yemek ve gıda yardımında bulunuyor. Evlerinden çıkamayan ve yardımların yapıldığı alana gelemeyenler için de yardımlar evlerine götürülüyor. Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzede tahliye edildi. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44'e yükseldi.