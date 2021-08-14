14 Ağu 2021 - 18:02- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 18:03

İzmit Belediyesi, Sarışeyh’in sembol çeşmesini yenileyecek 

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, Sarışeyh Köyünün sembollerinden eski çeşmeyi tarihi dokusunu koruyarak yeniden yapacak. Çeşmeye tasarruf amacıyla su deposu da eklenecek
İzmit Belediyesi, Sarışeyh’in sembol çeşmesini yenileyecek  mask

İzmit Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce iletilen talep üzerine Sarışeyh 241 parselde bulunan ve bölgenin sembollerinden olan eski çeşmeyi yenilemek adına kolları sıvayan İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, çeşmenin mevcut halindeki geleneği de devam ettireceği projeyi tamamladı. 

ÖZEL SU DEPOSU OLACAK 

Yenilemesi yapılacak olan çeşmede iki tip mermer kullanılacak. Tamamen mermerle kaplanacak çeşmeye görsel zenginlik de katılacak. Ayrıca suyun korunması ve tasarruf sağlanması amacıyla çeşmeye özel bir depo da yapılacak. Projesi hazırlanan Sarışeyh çeşmesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.
# İzmit belediyesi, proje

14 Ağu 2021 - 18:02 - Gündem

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