İzmit Belediyesi, Sarışeyh’in sembol çeşmesini yenileyecek 

İzmit Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce iletilen talep üzerine Sarışeyh 241 parselde bulunan ve bölgenin sembollerinden olan eski çeşmeyi yenilemek adına kolları sıvayan İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, çeşmenin mevcut halindeki geleneği de devam ettireceği projeyi tamamladı.
ÖZEL SU DEPOSU OLACAK
Yenilemesi yapılacak olan çeşmede iki tip mermer kullanılacak. Tamamen mermerle kaplanacak çeşmeye görsel zenginlik de katılacak. Ayrıca suyun korunması ve tasarruf sağlanması amacıyla çeşmeye özel bir depo da yapılacak. Projesi hazırlanan Sarışeyh çeşmesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.