Güncel vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Ağustos verilerine göre, 284 bin 947 test yapıldı.
Son 24 saatte, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 145 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.69, ikinci doz ortalaması yüzde 52.67, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 126 bin 182 oldu.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 13 Ağustos verilerine göre, dün 285 bin 242 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 372 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 492 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.