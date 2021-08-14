Eve gelen anne oğlunun cansız bedenini buldu

Olay, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Dumanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan Kadir Kaya Çelik’in annesi, eve geldiğinde servis şoförü olan oğlunun hareket etmediğini fark etti. Dışarıya çıkarak yardım çığlığı atan annenin yardımına koşan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çelik’in psikolojik sorunları olduğu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre tedavi gördüğü, yaklaşık 15 gün önce de tedavisini tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.