Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkından çıkan D.K. idaresindeki 06 BGJ 837 plakalı Hyundai marka otomobil ile o sırada caddede seyir halinde olan O.G. yönetimindeki 41 SC 993 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkından çıkan D...
ELEMANLAR ARANIYOR
Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN TEL: 0541 302 0999
ELEMAN ARANIYOR
Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...
ELEMAN ARANIYOR
Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85
MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR
- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN - MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM - RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...
ELEMAN ARANIYOR
Kliniğimizde çalışmak üzere HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72
ELEMANLAR ARANIYOR
- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...
TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR
Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.