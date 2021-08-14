14 Ağu 2021 - 21:17- Asayiş G: 14 Ağu 2021 - 21:20

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkından çıkan D...
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkından çıkan D.K. idaresindeki 06 BGJ 837 plakalı Hyundai marka otomobil ile o sırada caddede seyir halinde olan O.G. yönetimindeki 41 SC 993 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, yardım, kaza

14 Ağu 2021 - 21:17 Kocaeli- Asayiş

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