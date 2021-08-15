İzmit'te hareketli gece: Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar!

Olay saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 şahıs polis ekiplerini görmesi üzerine ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, pompalı tüfeği bularak el koyarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.