Olay saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 şahıs polis ekiplerini görmesi üzerine ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, pompalı tüfeği bularak el koyarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
15 Ağu 2021 - 09:16- Asayiş Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 11:36
İzmit'te hareketli gece: Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar!
İzmit'te polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.