15 Ağu 2021 - 09:16- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 11:36

İzmit'te hareketli gece: Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar!

İzmit'te polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit'te hareketli gece: Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar! mask

Olay saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 şahıs polis ekiplerini görmesi üzerine ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, pompalı tüfeği bularak el koyarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

15 Ağu 2021 - 09:16 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.165.609 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü mask
Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Sanayi Mahallesi'nde yangın paniği mask
Sanayi Mahallesi'nde yangın paniği
Kocaeli’de otluk alanı yakan şahıs tutuklandı! mask
Kocaeli’de otluk alanı yakan şahıs tutuklandı!
20 milyonluk vurgunda 1 kişi tutuklandı mask
20 milyonluk vurgunda 1 kişi tutuklandı
Yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 2 yaralı mask
Yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 2 yaralı
20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi mask
20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL