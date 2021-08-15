Ayazma Mahallesi tertemiz oldu

Vatandaşların gönül rahatlığı ile sokak ve caddeleri kullanabilmesi için temizlik çalışmalarını gece gündüz fark etmeksizin sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ayazma Mahallesi’nde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Ayazma Mahallesi’ne açık araç, süpürge aracı, yıkama aracı ve çok sayıda personel ile adeta çıkarma yaptı.
DÖRT KOLDAN HİJYENLE BULUŞTURDULAR
Genel bir temizlik çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sırasıyla; Ayazma Mahallesi’nde Beypınar Caddesi, Gemici Parkı, Ayazma Parkı ve Gündoğdu Bayındırlık Konutları’nı yıkama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinlerinin teşekkür ettiği ekipler, çalışmalarını kentin dört bir yanında aralıksız şekilde devam ettirecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.