Ayazma Mahallesi tertemiz oldu

Vatandaşların gönül rahatlığı ile sokak ve caddeleri kullanabilmesi için temizlik çalışmalarını gece gündüz fark etmeksizin sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ayazma Mahallesi’nde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Ayazma Mahallesi’ne açık araç, süpürge aracı, yıkama aracı ve çok sayıda personel ile adeta çıkarma yaptı.

DÖRT KOLDAN HİJYENLE BULUŞTURDULAR

Genel bir temizlik çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sırasıyla; Ayazma Mahallesi’nde Beypınar Caddesi, Gemici Parkı, Ayazma Parkı ve Gündoğdu Bayındırlık Konutları’nı yıkama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinlerinin teşekkür ettiği ekipler, çalışmalarını kentin dört bir yanında aralıksız şekilde devam ettirecek.