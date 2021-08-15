15 Ağu 2021 - 09:30- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 09:32

Hürriyet’ten Yordanov sürprizi!

Kocaelispor’un efsane oyuncularından Aleksandar Yordanov Aleksandrov, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in davetlisi olarak İzmit’e gelecek ve 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın finaline konuk olacak
Hürriyet’ten Yordanov sürprizi! mask

Her platformda Kocaelispor’un destekçisi olan ve yeşil-siyahlı kulübün tarihine sahip çıkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelisporlu taraftarları heyecanlandıracak yeni bir çalışmaya daha imza atıyor.  2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Kocaelispor forması giyen ve bu sürede yeşil-siyahlı taraftarların sevgilisi olan Aleksandar Yordanov Aleksandrov, Başkan Hürriyet’in konuğu olarak İzmit’e gelecek. 

FİNALDE KONUK OLACAK

Kocaelispor’un Beşiktaş’ı 4 golle yenerek elde ettiği tarihi Türkiye Kupası’nın önemli kahramanlarından biri olan Yordanov, eşi Miglena İvanova Yordanov ile uzun yillar sonra yeniden İzmit’e ayak basacak. Hürriyet ile bir araya gelecek olan Yordanov ailesi, 15 Ağustos Pazar Akşamı saat 20.00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da yapılacak 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın finaline konuk olacak.
# Kocaelispor, Fatma Kaplan Hürriyet

15 Ağu 2021 - 09:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.165.609 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ayazma Mahallesi tertemiz oldu mask
Ayazma Mahallesi tertemiz oldu
İzmit Belediyesi, Sarışeyh’in sembol çeşmesini yenileyecek  mask
İzmit Belediyesi, Sarışeyh’in sembol çeşmesini yenileyecek 
Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı mask
Alikahya’da tehlike yaratan duvara demir korkuluk yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak mask
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak
MARİMDER’den Kocaelili gençlere destek mask
MARİMDER’den Kocaelili gençlere destek
Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor mask
Bakan Elvan Kocaeli’ye geliyor
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL