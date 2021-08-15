Hürriyet’ten Yordanov sürprizi!

Her platformda Kocaelispor’un destekçisi olan ve yeşil-siyahlı kulübün tarihine sahip çıkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelisporlu taraftarları heyecanlandıracak yeni bir çalışmaya daha imza atıyor. 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Kocaelispor forması giyen ve bu sürede yeşil-siyahlı taraftarların sevgilisi olan Aleksandar Yordanov Aleksandrov, Başkan Hürriyet’in konuğu olarak İzmit’e gelecek.

FİNALDE KONUK OLACAK

Kocaelispor’un Beşiktaş’ı 4 golle yenerek elde ettiği tarihi Türkiye Kupası’nın önemli kahramanlarından biri olan Yordanov, eşi Miglena İvanova Yordanov ile uzun yillar sonra yeniden İzmit’e ayak basacak. Hürriyet ile bir araya gelecek olan Yordanov ailesi, 15 Ağustos Pazar Akşamı saat 20.00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da yapılacak 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın finaline konuk olacak.