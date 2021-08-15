İzmit Belediyespor’da yeni formalar belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’un 2021-2022 sezonunda iç saha ve deplasmanda oynayacağı maçlardaki giyeceği formalar belli oldu. Kulüp Başkanı Uğur Koştur “Formalarımız, sponsorumuzHDI Sigorta ile daha da güzelleşti.Birlikte nice galibiyetler ve başarılar yakalamak dileğiyle.Birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.