15 Ağu 2021 - 09:45- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 09:48

Milli sporcu Sayak: ‘’Engelsiz Taksi tüm belediyelere örnek olmalı’’

Kartepe’de kamp alanından alınan milli sporcu engelsiz taksi hizmetiyle Covid-19 aşısı olması için hastaneye götürüldü.
Milli sporcu Sayak: ‘’Engelsiz Taksi tüm belediyelere örnek olmalı’’ mask

Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi milli sporcular kamp için Kartepe’yi tercih etti. Kampta olan tekerlekli sandalye basketbol takımı milli sporcusu Selim Sayak’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesince “Engelsiz Taksi” hizmeti verildi.

ENGELSİZ TAKSİ İLE ÜCRETSİZ ULAŞIM

2020 Tokyo 16. Yaz Paralimpik Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Tokyo’da milli forma ile ter dökecek Paralimpik sporcular, yorucu geçecek yarışmalar öncesi kamp için Kocaeli’nin Kartepe ilçesini seçti. Kamp sonrası Tokyo’ya gidecek milli sporculardan Selim Sayak, aşı olması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Büyükşehir Sayak’a Engelsiz Taksi hizmetiyle destek oldu.

COVİD-19 AŞISINI OLDU

Engelsiz Taksi, milli sporcuların kampına giderek Selim Sayak’ı aldı. Seka Devlet Hastanes’ine götürülen Sayak’ın Covid-19 aşısı yaptırıldı. Hastanede işlemleri tamamlanan Selim Sayak, ardından engelsiz taksi ile yeniden kampa götürüldü.

“HASTANEYE GÖTÜRDÜLER”

19 yıldır milli takımda görev aldığını söyleyen Sayak; “Tokyo Paralimpik Oyunlarına gitme hakkı kazandık. Son hazırlıklar için de Kocaeli Kartepe’de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Takımımız önemli bir hazırlık aşamasında. Tokyo’ya gitmek için aşılarımızın yaptırılması gerekiyordu. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Taksi ile bana ulaşım hizmeti verdi. Seka Devlet Hastanesi’ne giderek aşımı oldum” ifadesini kullandı.

“ENGELSİZ TAKSİ ÖRNEK OLMALI”

Engelsiz Taksi hizmetini ilk defa kullandığını belirten Selim Sayak; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir hizmet yapıyor. Engelsiz Taksi hizmeti için çok teşekkür ediyorum. Bizleri en iyi şekilde karşılayıp ihtiyaçlarımızı görerek gerekli yerlere ulaştırdılar. Bu hizmetten dolayı belediye başkanımıza çalışanlara ve birimdeki bütün personele de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama, umarım bu uygulama ülkemizdeki bütün belediyelere örnek olur ve her yerde bu uygulamayla karşılaşırız” dedi.

ASANSÖRLÜ NAKİL ARACI

Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bedensel engelli bireylerin hastane, eğitim, resmi kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerine ulaşımının sağlanması amacıyla asansörlü nakil araçlarıyla hizmet veriliyor. 153 numaralı çağrı merkezinden 1 gün öncesine kadar başvuru alınıyor.
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15 Ağu 2021 - 09:45 - Gündem

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