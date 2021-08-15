Muhteşem, Bandırma’da şov yaparak başladı: 0-2

1.Lig'de Denizlispor ile Bandırmaspor, Denizli’de karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı konuk Bandırmaspor ekibi 2-0 kazandı

29’DA GOLÜNÜ ATTI

Perdeyi açan isim Burak Süleyman’dı. Sağ kanattan yapılan ortada kale önüne koşu yapan başarılı futbolcu kafa vuruşu sonrası 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Balıkesir ekibinin diğer golü 39. dakikada Levent Ayçiçek’ten geldi. Bu gol öncesinde de Burak Süleyman’ın pas kalitesi görülmeye değerdi. Oyunda kaldığı 80 dakika boyunca son derece verimli işlere imza atan başarılı futbolcu maçın da adamı oldu. Mücadelede Denizlispor adına İzmitli stoper Muhammed Özkal da forma giydi.