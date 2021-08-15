Muhteşem, Bandırma’da şov yaparak başladı: 0-2

1.Lig'de Denizlispor ile Bandırmaspor, Denizli’de karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı konuk Bandırmaspor ekibi 2-0 kazandı
29’DA GOLÜNÜ ATTI
Perdeyi açan isim Burak Süleyman’dı. Sağ kanattan yapılan ortada kale önüne koşu yapan başarılı futbolcu kafa vuruşu sonrası 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Balıkesir ekibinin diğer golü 39. dakikada Levent Ayçiçek’ten geldi. Bu gol öncesinde de Burak Süleyman’ın pas kalitesi görülmeye değerdi. Oyunda kaldığı 80 dakika boyunca son derece verimli işlere imza atan başarılı futbolcu maçın da adamı oldu. Mücadelede Denizlispor adına İzmitli stoper Muhammed Özkal da forma giydi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.