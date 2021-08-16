Uçur bizi Körfez'im!

Kocaelispor tam 11 yıl sonra 1. Lig’e de merhaba diyecek! TRT Spor ve Bein Sports da maçları canlı yayınlayacak, TRT Spor’un şifresiz yayınında mikrofonun başında başarılı spiker Cüneyt Ersan yer alacak
DESTAN YAZDI
Dile kolay… Kocaelispor, 1. Lig’deki son maçını bundan tam 4117 gün önce Çaykur Rizespor ile oynadı. Sonraki süreçte başına gelmeyen kalmayan, iki kez kapanmanın kıyısından dönen yeşil siyahlılar Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir diriliş hikâyesine imza attı. Bölgesel Amatör Lig, 3. ve 2. Lig derken geride bıraktığımız sezon Sakaryaspor’u finalde 4-0 mağlup ederek adını 1. Lig’e yazdıran Kocaelispor, tabir-i caizse destan yazdı, ‘Efsane geri döndü’ dedirtti.
HEDEF TABİİ Kİ 3 PUAN
Yeni sezon öncesi kadrosuna 14 futbolcu ekleyen, iç transferde de 13 futbolcuyla yoluna devam eden Kocaelispor, sezon öncesi Erzurum ve Bolu’da hazırlıklarını yapmış, sezona iyi şekilde hazırlanmıştı. Uzun süre Covid tedavisi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da 3. etap itibari ile takıma katılması sonrası, lige tam anlamı ile konsantre olan Kocaelispor’da hedef, ilk maçta, bir yıl sonra buluşacağı taraftarına 3 puan hediye etmek.
HASRET SONA ERİYOR!
28.3 yaş ortalamasına sahip olan Kocaelispor’da, sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları Hasan Hatipoğlu ve Taha Batuhan Yayıkcı, akşamki maçta forma giyemeyecek. Sol ayak aşil tendonunda çekme olan Benhur’un durumu, maç saatine yakın belli olacak. Karantina süresi uzayan ve tam olarak hazır olmayan Dilaver ile ilgili kararı ise teknik ekip verecek. Pandemi nedeni ile geçen sezon tribün dışında kalan Kocaelispor taraftarı ise Ümraniye maçı ile birlikte, yarı yarıya kapasiteyle de hasretini sona erdirecek.
ÜMRANİYE DİŞLİ BİR RAKİP
26.6 yaş ortalamasına sahip konuk ekip Ümraniyespor kadrosuna 11 futbolcu dahil ederken, 13 futbolcu ile yollarını ayırdı. Yasin Bammou, Onur Ayık, Del Valle, Antonio Mrsic, Kehinde gibi futbolcular konuk ekibin dikkat edilmesi gereken isimleri olacak. Kocaelispor, Recep Uçar’ın çalıştırdığı ve hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü veren İstanbul ekibini İzmit’ten eli boş göndermenin hesaplarını yapacak.
MUHTEMEL ONBİRLER
KOCAELİSPOR –ÜMRANİYESPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık
SAAT: 20.30
HAVA: 25 derece açık
YAYINLAR: TRT Spor ve Bein Sports 1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
ABDOULAYE CISSE
ATİLA TURAN
DIOGO COELHO
MEHMET TAŞ
GEORGES MANDJECK
YILMAZ YA DA OMOLO
MICHAEL PERERIA
BENHUR YA DA TISDELL
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
BAHATTİN KÖSE
ÜMRANİYESPOR
BURAK ÖĞÜR
AVDIJA VRSAJEVIC
TOMISLAV GLUMAC
ALİM ÖZTÜRK
ERCAN COŞKUN
OĞUZ GÜRBULAK
ANTONIO MRSIC
ONUR AYIK
YUSUF EMRE GÜLTEKİN
YONATHAN DEL VALLE
BAMMOU VE YA KEHINDE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.