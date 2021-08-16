Uçur bizi Körfez'im!

Kocaelispor tam 11 yıl sonra 1. Lig’e de merhaba diyecek! TRT Spor ve Bein Sports da maçları canlı yayınlayacak, TRT Spor’un şifresiz yayınında mikrofonun başında başarılı spiker Cüneyt Ersan yer alacak

DESTAN YAZDI

Dile kolay… Kocaelispor, 1. Lig’deki son maçını bundan tam 4117 gün önce Çaykur Rizespor ile oynadı. Sonraki süreçte başına gelmeyen kalmayan, iki kez kapanmanın kıyısından dönen yeşil siyahlılar Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir diriliş hikâyesine imza attı. Bölgesel Amatör Lig, 3. ve 2. Lig derken geride bıraktığımız sezon Sakaryaspor’u finalde 4-0 mağlup ederek adını 1. Lig’e yazdıran Kocaelispor, tabir-i caizse destan yazdı, ‘Efsane geri döndü’ dedirtti.

HEDEF TABİİ Kİ 3 PUAN

Yeni sezon öncesi kadrosuna 14 futbolcu ekleyen, iç transferde de 13 futbolcuyla yoluna devam eden Kocaelispor, sezon öncesi Erzurum ve Bolu’da hazırlıklarını yapmış, sezona iyi şekilde hazırlanmıştı. Uzun süre Covid tedavisi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da 3. etap itibari ile takıma katılması sonrası, lige tam anlamı ile konsantre olan Kocaelispor’da hedef, ilk maçta, bir yıl sonra buluşacağı taraftarına 3 puan hediye etmek.

HASRET SONA ERİYOR!

28.3 yaş ortalamasına sahip olan Kocaelispor’da, sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları Hasan Hatipoğlu ve Taha Batuhan Yayıkcı, akşamki maçta forma giyemeyecek. Sol ayak aşil tendonunda çekme olan Benhur’un durumu, maç saatine yakın belli olacak. Karantina süresi uzayan ve tam olarak hazır olmayan Dilaver ile ilgili kararı ise teknik ekip verecek. Pandemi nedeni ile geçen sezon tribün dışında kalan Kocaelispor taraftarı ise Ümraniye maçı ile birlikte, yarı yarıya kapasiteyle de hasretini sona erdirecek.

ÜMRANİYE DİŞLİ BİR RAKİP

26.6 yaş ortalamasına sahip konuk ekip Ümraniyespor kadrosuna 11 futbolcu dahil ederken, 13 futbolcu ile yollarını ayırdı. Yasin Bammou, Onur Ayık, Del Valle, Antonio Mrsic, Kehinde gibi futbolcular konuk ekibin dikkat edilmesi gereken isimleri olacak. Kocaelispor, Recep Uçar’ın çalıştırdığı ve hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü veren İstanbul ekibini İzmit’ten eli boş göndermenin hesaplarını yapacak.

MUHTEMEL ONBİRLER

KOCAELİSPOR –ÜMRANİYESPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık

SAAT: 20.30

HAVA: 25 derece açık

YAYINLAR: TRT Spor ve Bein Sports 1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

ABDOULAYE CISSE

ATİLA TURAN

DIOGO COELHO

MEHMET TAŞ

GEORGES MANDJECK

YILMAZ YA DA OMOLO

MICHAEL PERERIA

BENHUR YA DA TISDELL

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

BAHATTİN KÖSE

ÜMRANİYESPOR

BURAK ÖĞÜR

AVDIJA VRSAJEVIC

TOMISLAV GLUMAC

ALİM ÖZTÜRK

ERCAN COŞKUN

OĞUZ GÜRBULAK

ANTONIO MRSIC

ONUR AYIK

YUSUF EMRE GÜLTEKİN

YONATHAN DEL VALLE

BAMMOU VE YA KEHINDE