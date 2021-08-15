Amatör ligler ne zaman başlayacak ?..

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gölcükspor TFF temsilcisi Hüseyin Bat, Gölcük’te bulunan amatör spor kulüpleri için program organize etti

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Etkinliğe KASKF Başkanı Murat Aydın ve Gölcük kulüpleri başkanlarının yanı sıra, Gölcükspor Kulüp Başkanı Temel Erten, yöneticiler Olcay Balaban, Murat Ağacan, Semih Sofu, Kerem Musaoğlu ve İbrahim İnanç Çakıroğlu katılım gösterdi. Güzel bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada kulüpler hem yaşadıkları sorunları hem de yeni sezon öncesi planlarını masaya yatırdı.

AMATÖR LİG BAŞLAYACAK MI ?..

Toplantıdaki konuların başında ise amatör liglerin başlayıp başlamayacağıydı. Murat Aydın, TFF’den gelecek olan açıklamayı kendilerinin de merak ettiğini belirtti. Gölcükspor Kulüp Başkanı Temel ise Gölcük kulüpleri ile daha önce olduğu gibi bundan sonra birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi.