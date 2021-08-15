Aman dikkat beyler maça erken gelin !

Kocaelispor – Ümraniyespor maçı öncesinde taraftar 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek. Maça geleceklerin erken harekete geçmesi gerekiyor. İşte maç öncesi uygulanması gereken kurallar.
İŞTE MAÇA GİRİŞ KRİTERLERİ
Ø Alkollü içecekler protokol tribünlerine sokulmayacak.
Ø Protokol listesinde ismi bulunmayan, davetiyesiz, ilgisiz kişiler stada alınmayacak.
Ø Kapalı otopark içerisinde Passoligtumikeleri bulunan giriş kapılarının (Protokol ve Batı Loca Girişi) kullanıma açılacak.
Ø Taraftarın statlara girişleri HES-Passoligentegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacak.
Ø Herkes İçin Sağlık (HES) uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilecek.
Ø 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek.
Ø Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibariyle henüz aşı takvimini tamamlamamış taraftarlar HES onayı ile stadyuma girebilecek.
Ø Aşı olmuş taraftarın son aşı tarihlerini (2. doz) takip eden 14 (on dört) günden sonra başlamak üzere 180 (yüz seksen) gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.
Ø Covid-19 geçirmiş taraftarın 180 (yüz seksen) gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.