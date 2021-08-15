Aman dikkat beyler maça erken gelin !

Kocaelispor – Ümraniyespor maçı öncesinde taraftar 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek. Maça geleceklerin erken harekete geçmesi gerekiyor. İşte maç öncesi uygulanması gereken kurallar.

İŞTE MAÇA GİRİŞ KRİTERLERİ

Ø Alkollü içecekler protokol tribünlerine sokulmayacak.

Ø Protokol listesinde ismi bulunmayan, davetiyesiz, ilgisiz kişiler stada alınmayacak.

Ø Kapalı otopark içerisinde Passoligtumikeleri bulunan giriş kapılarının (Protokol ve Batı Loca Girişi) kullanıma açılacak.

Ø Taraftarın statlara girişleri HES-Passoligentegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacak.

Ø Herkes İçin Sağlık (HES) uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilecek.

Ø 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek.

Ø Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibariyle henüz aşı takvimini tamamlamamış taraftarlar HES onayı ile stadyuma girebilecek.

Ø Aşı olmuş taraftarın son aşı tarihlerini (2. doz) takip eden 14 (on dört) günden sonra başlamak üzere 180 (yüz seksen) gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

Ø Covid-19 geçirmiş taraftarın 180 (yüz seksen) gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.