Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray

91 günlük tatili bitiren Süper Lig’de Beşiktaş yine fırtına gibi başladı. Rizespor’u Vodafone’da 3-0 yenen son şampiyon, bu sezon da iddialı. Fenerbahçe dün, 93 gün sonra lig maçında Arana karşısında sahaya çıktı. Bugün de üç maçla 1.hafta geride kalacak. İşte program…
SÜPER LİG 1.HAFTA MAÇLARI:
BUGÜN:
19:15 Ö. Y.MALATYA-TRABZONSPOR YENİ MALATYA STADYUMU
19:15 DEMİR GRUP SİVAS-İ.KONYA BAHÇEŞEHİR KOL.4 EYLÜL
21:45 GİRESUNSPOR-GALATASARAY ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.