Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray

91 günlük tatili bitiren Süper Lig’de Beşiktaş yine fırtına gibi başladı. Rizespor’u Vodafone’da 3-0 yenen son şampiyon, bu sezon da iddialı. Fenerbahçe dün, 93 gün sonra lig maçında Arana karşısında sahaya çıktı. Bugün de üç maçla 1.hafta geride kalacak. İşte program…

SÜPER LİG 1.HAFTA MAÇLARI:

BUGÜN:

19:15 Ö. Y.MALATYA-TRABZONSPOR YENİ MALATYA STADYUMU

19:15 DEMİR GRUP SİVAS-İ.KONYA BAHÇEŞEHİR KOL.4 EYLÜL

21:45 GİRESUNSPOR-GALATASARAY ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ