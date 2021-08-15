15 Ağu 2021 - 15:18- Spor G: 15 Ağu 2021 - 15:20

Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray
Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray mask

91 günlük tatili bitiren Süper Lig’de Beşiktaş yine fırtına gibi başladı. Rizespor’u Vodafone’da 3-0 yenen son şampiyon, bu sezon da iddialı. Fenerbahçe dün, 93 gün sonra lig maçında Arana karşısında sahaya çıktı. Bugün de üç maçla 1.hafta geride kalacak.  İşte program…

SÜPER LİG 1.HAFTA MAÇLARI:

BUGÜN:

19:15     Ö. Y.MALATYA-TRABZONSPOR                 YENİ MALATYA STADYUMU

19:15     DEMİR GRUP SİVAS-İ.KONYA                    BAHÇEŞEHİR KOL.4 EYLÜL

21:45     GİRESUNSPOR-GALATASARAY                                 ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ

15 Ağu 2021 - 15:18 - Spor

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Aman dikkat beyler maça erken gelin ! mask
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