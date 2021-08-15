15 Ağu 2021 - 15:30- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:32

İzmitli kadınların alın teri ipek halıya dönüşüyor

İzmit Belediyesi’nin Tavşantepe İpek Halı Dokuma Atölyesi’nde üretime katılan ve aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınların dokuduğu halılar büyük ilgi görüyor
İzmitli kadınların alın teri ipek halıya dönüşüyor mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tavşantepe -Bekirdere Sağlık Ocağı karşısında hizmet veren İpek Halı Dokuma Atölyesi’nde kadınlar üretime aralıksız devam ediyor. Ekim 2020’de kurs merkezinden atölyeye dönüştürülen binada 11 halı dokumacı kadın hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

ZAMANA YENİLMİYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in oluşturduğu iş sahalarından biri olan Tavşantepe İpek Halı Dokuma Atölyesi’nde unutulmaya yüz tutan dokuma sanatının da zamana tutunması sağlanıyor.
# sağlık, Kadın, aile, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

15 Ağu 2021 - 15:30 - Gündem

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