İzmitli kadınların alın teri ipek halıya dönüşüyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tavşantepe -Bekirdere Sağlık Ocağı karşısında hizmet veren İpek Halı Dokuma Atölyesi’nde kadınlar üretime aralıksız devam ediyor. Ekim 2020’de kurs merkezinden atölyeye dönüştürülen binada 11 halı dokumacı kadın hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

ZAMANA YENİLMİYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in oluşturduğu iş sahalarından biri olan Tavşantepe İpek Halı Dokuma Atölyesi’nde unutulmaya yüz tutan dokuma sanatının da zamana tutunması sağlanıyor.