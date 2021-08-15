15 Ağu 2021 - 15:35- Ekonomi G: 15 Ağu 2021 - 15:37

Hyundai Tucson IIHS çarpışma testlerinde en yüksek skoru kazandı

Hyundai Tucson, Amerikan IIHS çarpışma testlerinde en yüksek skoru elde ederek başarıya ulaştı. Toplam 14 Hyundai modeli, Top Safety ve Top SafetyPick Plus ödülünün sahibi oldu
Hyundai Tucson IIHS çarpışma testlerinde en yüksek skoru kazandı mask

Hyundai Motor Company, ürettiği kaliteli ve aynı zamanda üst düzey güvenlik özelliklerine sahip modelleriyle otomotiv sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinden en iyi sonucu elde eden 2021 model Hyundai Tucson, güçlendirilmiş platformuyla dikkat çekti. Yapısal olarak oldukça dayanıklı bir otomobil olarak belirlenen Yeni Tucson, testlerde yüksek direnç gösteren gövdesine ek olarak, LED farları ve standart olarak sunulan SmartSense çarpışma önleme sistemleriyle de başarılı oldu.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hyundai’nin yeni SUV modelleri NEXO ve Palisade gibi çarpışma testlerinden başarıyla ayrılan Tucson, sürücü tarafı hafif ön çarpışma, yolcu tarafı hafif ön çarpışma, orta düzeyde ön çarpışma, tavan yan kısım mukavemeti ve koltuk başlığı testlerinde tam puanlar alarak güvenilirliğini kanıtlamış oldu. Gövde dayanıklılığı kadar, araç içindekileri ve aynı zamanda yayaları da koruyan Hyundai Tucson, yüksek puanlara ulaşmak için ön çarpışma önleme asistanı ve güçlü far sisteminden de destek aldı. En popüler Hyundai modellerinden biri olan Yeni Tucson, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tüm pazarlarda yüksek satış adetlerine ulaşarak C-SUV segmentindeki yükselişini sürdürüyor.

15 Ağu 2021 - 15:35 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.165.609 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DemirDöküm, Kocaeli’deki iş ortaklarını ziyaret etti mask
DemirDöküm, Kocaeli’deki iş ortaklarını ziyaret etti
Sel bölgesi için “mücbir sebep hali” ilan edildi mask
Sel bölgesi için “mücbir sebep hali” ilan edildi
Çimsa’nın net karı 580 MİLYON TL mask
Çimsa’nın net karı 580 MİLYON TL
Kocaeli’de temmuzda 2 bin 631 konut satıldı mask
Kocaeli’de temmuzda 2 bin 631 konut satıldı
“Tek yürek halinde hareket edip, yeni bir başarı hikayesine imza atacağız” mask
“Tek yürek halinde hareket edip, yeni bir başarı hikayesine imza atacağız”
MediaMarkt, depolarını cazip fiyatlarla boşaltıyor mask
MediaMarkt, depolarını cazip fiyatlarla boşaltıyor
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL