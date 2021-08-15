15 Ağu 2021 - 15:36- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:39

Derince’den Kastamonu’ya yardım TIR'ı

Derince Belediyesi ve İHH Derince Temsilciliği'nin düzenlediği kampanyada Çenesuyu ve yardım malzemelerinin yer aldığı TIR, Kastamonu’da sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı
Derince’den Kastamonu’ya yardım TIR'ı mask

Derince İHH Temsilciliği ve Derince Belediyesi işbirliğinde hazırlanan, içerisinde temel gıda, Çenesuyu ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ı dualarla yola çıktı. Çenesuyu Fabrikası’nda düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İHH Derince Temsilcisi ve aynı zamanda Derince Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İmamı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş, belediye başkan yardımcıları, İHH yöneticileri, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ile Çenesuyu yetkilileri katıldı.

“ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten BaşkanAygün, “İHH Derince Temsilciliği’nin yardımsever vatandaşlarımızla birlikte düzenlediği kampanyaya bizler de katkıda bulunarak Çenesuyu ve yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırını Kastamonu’daki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere uğurladık. Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun. Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz” dedi.
# yardım

15 Ağu 2021 - 15:36 - Gündem

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