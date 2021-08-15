Derince’den Kastamonu’ya yardım TIR'ı

Derince İHH Temsilciliği ve Derince Belediyesi işbirliğinde hazırlanan, içerisinde temel gıda, Çenesuyu ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ı dualarla yola çıktı. Çenesuyu Fabrikası’nda düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İHH Derince Temsilcisi ve aynı zamanda Derince Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İmamı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş, belediye başkan yardımcıları, İHH yöneticileri, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ile Çenesuyu yetkilileri katıldı.
“ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”
Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten BaşkanAygün, “İHH Derince Temsilciliği’nin yardımsever vatandaşlarımızla birlikte düzenlediği kampanyaya bizler de katkıda bulunarak Çenesuyu ve yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırını Kastamonu’daki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere uğurladık. Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun. Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.