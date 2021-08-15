15 Ağu 2021 - 15:38- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:39

Gölcük, Kastamonu Ve Sinop’un yanında

Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrasında, mağdur olan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi yardım kampanyası başlattı
Gölcük, Kastamonu Ve Sinop’un yanında mask

AFAD’ın talebi üzerine harekete geçen Gölcük Belediyesi, hayırsever iş adamlarının desteği ile Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için bölgeye 2 tır şişe suyu bölgeye gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TIR’ları gece saatlerinde uğurladı.

“BİZE ULAŞTIRABİLİRLER”

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Başkan Sezer, “Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Gölcük olarak, mağdur olan vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğiyle yardım kampanyası düzenliyoruz. AFAD ile yaptığımız görüşme neticesinde, hazırlanacak yardım malzemelerinin çocuk bezi ve maması, pilli ışıldak ve pilli el feneri, mum, iş eldiveni, çizme, kürek, kazma, fırça, süpürge, çekpas, deterjan, sıvı el sabunu, konserve gıda, bakliyat çeşitleri, çay, şeker, un makarna olması istendi. Yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bu malzemelerden bize ulaştırabilirler” dedi.
# çocuk, yardım

15 Ağu 2021 - 15:38 - Gündem

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