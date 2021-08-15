Gölcük, Kastamonu Ve Sinop’un yanında

AFAD’ın talebi üzerine harekete geçen Gölcük Belediyesi, hayırsever iş adamlarının desteği ile Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için bölgeye 2 tır şişe suyu bölgeye gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TIR’ları gece saatlerinde uğurladı.
“BİZE ULAŞTIRABİLİRLER”
Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Başkan Sezer, “Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Gölcük olarak, mağdur olan vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğiyle yardım kampanyası düzenliyoruz. AFAD ile yaptığımız görüşme neticesinde, hazırlanacak yardım malzemelerinin çocuk bezi ve maması, pilli ışıldak ve pilli el feneri, mum, iş eldiveni, çizme, kürek, kazma, fırça, süpürge, çekpas, deterjan, sıvı el sabunu, konserve gıda, bakliyat çeşitleri, çay, şeker, un makarna olması istendi. Yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bu malzemelerden bize ulaştırabilirler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.