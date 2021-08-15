15 Ağu 2021 - 15:38- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:40

Kauçuk Derneği’nden Kastamonu’ya 2 TIR içme suyu

Kauçuk sektörünün çatı örgütü Kauçuk Derneği, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra, bölgeye 2 TIR içme suyu gönderildi  
Kauçuk Derneği’nden Kastamonu’ya 2 TIR içme suyu mask

Üyeleri arasında, Brisa, PETKİM, KordSA ve Özka gibi lastik ve kimyasal alanında Türkiye'nin, önde gelen sanayi kuruluşlarının bulunduğu, kauçuk sektörünün çatı örgütü Kauçuk Derneği, Kastamonu’da yaşanan felaketin yaralarını sarmak için, Yönetim Kurulu Başkanı Fahriye Yüksel başkanlığında toplandı. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra, bölgede acil içme suyu ihtiyacı olduğu öğrenildi ve sektör adına bölgeye 2 TIR içme suyu gönderildi.  

“GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ”

Orman yangınlarına değinen Fahriye Yüksel, “Ormanlarımız ile beraber bizim içimizde yandı. Bu vatan hepimizin, sektörümüz adına bunu bir parça hafifletmek için, kauçuk sektörü mensubu iş insanlarının bağışlarıyla, en az 20 bin ağaçtan oluşan bir kauçuk ormanı oluşturulmasına karar verdik. Bunun ile ilgi önümüzdeki günlerde TEMA Vakfı ile görüşmeler yapacağız” dedi.
# Sanayi

15 Ağu 2021 - 15:38 - Gündem

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