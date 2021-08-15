15 Ağu 2021 - 15:40- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:41

Deprem şehitleri dualarla anılacak

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bu sene de Başiskele’de yapılacak programlarda dualarla anılacak
Deprem şehitleri dualarla anılacak mask

17 Ağustos gecesi merkez üssü Gölcük olan depremde birçok yerleşim yeri yerle bir olurken ve 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti. Büyük acıların yaşandığı, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22’nci yıl dönümünde 17 Ağustos deprem şehitleri Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 noktada gerçekleştirilecek programlarla anılacaklar.

İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA

17 Ağustos Salı günü öğle namazı sonrası Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda düzenlenecek programın ardından, ikindi namazını müteakip Yeniköy Merkez Mezarlığı’nda, akşam ve yatsı namazları arasında da Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii ve Altınkent Mahallesi Merkez Camii’nde anma programlarına devam edilecek. 19 Ağustos Perşembe günü ise akşam ve yatsı namazları arası Kullar Merkez Camii’nde anma programı düzenlenecek.

FOTOĞRAF SERGİSİ

Bunlarının yanı sıra, Başiskele Belediyesi depremin 22. yıl dönümünde, deprem gerçeğinin unutulmaması ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması açısından Başiskele Sahili’nde fotoğraf sergisi de düzenleyecek. Sergi’nin 17-22 Ağustos boyunca Başiskele Sahili’nde açık olması planlanıyor.

15 Ağu 2021 - 15:40 - Gündem

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