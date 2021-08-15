“600 bin konutun yıkılacağı uyarısına rağmen hala önlem yok”

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 22. Yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajında Akar, “22 yıl önce meydana gelen, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Gölcük Depremi, ulusumuzun yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak, tarihteki yerini almıştır. Depremin ardından her yönüyle büyük bir seferberlik başlatılmış; örnek bir dayanışma ruhu ile özveriyle gereksinim içindeki yurttaşlarımıza yardım eli uzatılmıştır.Devletimiz de ulusumuzla el ele vererek yaraların sarılması ve yeniden yapılanma çalışmaları için yoğun bir çaba göstermiştir” dedi.

“62 DEPREMDE 80 BİN ÖLÜM”

Akar devamında, “Ancak ülkemizin %96’sının aktif deprem kuşağında yer aldığı en önemli gerçeklerden biri iken maalesef deprem konusunda bu geçen sürede, yaşanan onca acılara karşın gerekli çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Ülkemizde son 100 yılda 6 şiddetinin üzerinde 62 deprem meydana gelirken 80 bin vatandaşımızda hayatını kaybetmiştir. Yıllardır bilim adamlarının İstanbul’da beklenen depremin 7 şiddetinin üzerinde olacağı ve binaların yüzde 10-15’nin yıkılacağı, bunun da 600 bin konut olacağı uyarılarına rağmen halen gerekli önlemlerin alınmadığını görüyoruz” dedi.

“ANMAKLA KALMAMALIYIZ”

Sadece 2020’de dünyada 6 ve üzerinde 30 depremin meydana geldiğini ve ülkemizde İzmir ve Elazığdepremlerinde 155 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Akar, “Bu yönü ile dünyada depremde hayatını kaybeden en fazla ülke konumunda olmamız da düşündürücüdür. Yeni acıların yaşanmaması için devlet ve millet olarak gereken tedbirleri bir an önce almalıyız. Yılda bir gün 17 Ağustos’u anmakla kalmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Ağustos depreminin yıldönümünde, bir daha evlatların, anne ve babaların böyle acılar yaşamaması ümidiyle kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.