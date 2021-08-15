İzmit'te 400 metrekarelik sazlık alan yandı

İzmit Sanayi Mahallesi'nde Kumla Deresi'nin İzmit Körfezi'ne döküldüğü noktada bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.