Kartepe’de yatırımlar durmuyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Rahmiye Mahallesi Aydınlı Sokak’ta parke, Beşik Sokak’ta asfalt yama, Maşukiye Mahallesi’nde Aslanağzı Sokak’ta parke yol tamiri çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları incelemesi sırasında Başkan Kocaman hemşerileri ile de bir araya geldi.
“YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”
“Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşerilerimizin daha konforlu üstyapı ve ulaşım hizmetine kavuşması için aralıksız olarak çalışıyoruz” diyen Başkan Kocaman, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında yeni kontrollü döneme girdik. Bu dönemde ekiplerimiz tarafından çalışmalara hız verildi. Daha konforlu Kartepe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.