15 Ağu 2021 - 15:45- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 15:47

Kartepe’de yatırımlar durmuyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı
Kartepe’de yatırımlar durmuyor mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Rahmiye Mahallesi Aydınlı Sokak’ta parke, Beşik Sokak’ta asfalt yama, Maşukiye Mahallesi’nde Aslanağzı Sokak’ta parke yol tamiri çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları incelemesi sırasında Başkan Kocaman hemşerileri ile de bir araya geldi.

“YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

“Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşerilerimizin daha konforlu üstyapı ve ulaşım hizmetine kavuşması için aralıksız olarak çalışıyoruz” diyen Başkan Kocaman, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında yeni kontrollü döneme girdik. Bu dönemde ekiplerimiz tarafından çalışmalara hız verildi. Daha konforlu Kartepe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
# Sokak, Mustafa, ulaşım

15 Ağu 2021 - 15:45 - Gündem

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