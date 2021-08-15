İzmit Belediyesi ile “Temiz Çevre, Temiz İzmit”

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları, kentin tüm sokak ve caddelerinde aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, temizlik çalışmaları kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve süpürme gibi geniş kapsamlı birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi, Ayazma Mahallesi ve Akmeşe Mahallesi’ni hijyenle buluşturdu.
PIRIL PIRIL YOLLAR
Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, yol süpürme aracı ile süpürülen yolları tazyikli su ile yıkayarak tüm bölgeyi pırıl pırıl yaptı. Yıkama çalışmalarının yanı sıra ekipler, yol kenarlarında çıkan otları biçti ve hasar gören çöp konteynerlerinin tamirlerini tamamladı. İzmit’in tüm sokak ve caddelerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için tüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.
HÜRRİYET VE EKİBİNE TEŞEKKÜR
Gerçekleştirilen çalışmalardan mahalle halkı olarak çok memnun kaldıklarını dile getiren Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, “İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallemizde genel bir temizlik mücadelesi başlattı. 1 Eylül’de hem okulların açılması sebebiyle hem de sinekleri önlemek amacıyla İzmit Belediyesi’nin bütün ekipleri şu anda sahamızda büyük bir özveri ile çalışıyor. Yapılan bu özverili çalışmalar için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.