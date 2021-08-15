15 Ağu 2021 - 16:04- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 16:06

Ticari taksi ile çarpışan kurye yaralandı
Ticari taksi ile çarpışan kurye yaralandı mask

Kaza Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile 851 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertan C. yönetimindeki 41 T 3102 plakalı ticari taksi, Issıkgöl Caddesi'nde seyir halindeyken 851 Sokak kesişiminde karşı yönden gelen Mehmet Fidan Y. yönetimindeki 34 CHA 701 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan motosikletli kurye bacağından yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı polis olayla ilgili inceleme başlattı
# sağlık, kaza, Sokak

15 Ağu 2021 - 16:04 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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