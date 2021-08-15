İzmit Belediyesi sınava girecek adayları yine yalnız bırakmadı

Sınava girecek adayların heyecan ve stresine ortak olan İzmit Belediyesi, sınavın yapılacağı günün erken saatlerinde okul önlerine giderek stantlarını yerleştirdi. Sınav stresiyle zorlu süreçlerden geçen adayların yanında olan ve velileri yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na giren vatandaşlara başarılar dileyerek su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

HEM ADAYLARA HEM AİLELERE DESTEK OLDULAR

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Devrim Bal ile Tuncay Aşkın, diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da vatandaşların heyecanına ve duasına ortak oldu. İzmit Belediyesinin üst yönetimi; Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi ve Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette gelecekleri için ter dökecek adaylara başarılar diledi.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Her platformda vatandaşların yanında olabilmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiren İzmit Belediyesi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için kurduğu stantlarla sınava girecek adayların ve ailelerinin bir kez daha takdirini kazandı. Sabahın erken saatlerinde Çayırova’dan sınava katılan ve verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirten bir vatandaş, “Biz daha önce böyle bir hizmet görmedik, ilk görünce çok şaşırdım. Böylesi bir hizmet sağlandığı için çok mutlu oldum. Böyle bir ince düşünce ile bu stantların kurdurarak vatandaşları bu günlerinde yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.