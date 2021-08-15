20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dilovası’nda ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilecek.