İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dilovası’nda ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilecek.
15 Ağu 2021 - 16:40- Asayiş Güncelleme: 15 Ağu 2021 - 16:42
20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Dilovası’nda ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.