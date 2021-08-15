15 Ağu 2021 - 16:40- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 16:42

20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Dilovası’nda ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dilovası’nda ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilecek.

15 Ağu 2021 - 16:40 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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