15 Ağu 2021 - 17:30- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 17:33

İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Gebze’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı mask

Olay 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde aralarında tartışma çıkan iki gurup silah ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

BIÇAĞI YERE FIRLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bir yaralı şahsın başında bekleyen bıçaklı şahsa elindeki bıçağı atması için uyarıda bulundu. Bir süre polise direnen saldırgan elindeki bıçağı yere fırlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 2 yaralanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Sokak

15 Ağu 2021 - 17:30 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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