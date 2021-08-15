Kurt, Sancaklı ile sahaya indi

Geçtiğimiz ay Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt, bugün itibari ile saha çalışmalarına start verdi. Çiçeği burnunda genç İl Başkanı Kurt sahaya yalnız inmedi. Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve İzmit Meclis Üyesi Engin Duymaz da Kurt’a eşlik etti. Yürüyüş Yolunun ve Fethiye Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren partililer vatandaşlar ile de bir araya geldi.
“GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK”
Vekil Saffet Sancaklı ve MHP İl Başkanı ve yönetimi Yürüyüş Yolu güzergahında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını da yakından takip edip incelediler. Sancaklı ve Kurt hemşerileri ile istişarelerde bulunarak gönüller yapmaya geldiklerini vurguladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Pasali - Pazar günü saha boş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.