15 Ağu 2021 - 17:43- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 17:48

Saldırıya uğrayan Ayşegül hakkında Başsavcılık’tan açıklama

Gebze’de evine giderken Afgan uyruklu Muhammed A.’nın saldırısına uğrayan ve başı taşla ezilmesi nedeniyle ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül A. hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Saldırıya uğrayan Ayşegül hakkında Başsavcılık’tan açıklama mask

Gebze Pelitli köyünde 12 Temmuz’da meydana gelen olayda evine giderken Afgan uyruklu Muhammed A.’nın saldırısına uğrayan ve başı taşla ezilen 17 yaşındaki Ayşegül A. ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada süreç anlatıldı.

“TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Yapılan açıklamada, “Afganistan uyruklu şüpheli Muhamed A. hakkında Gebze Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığımızca 14 Temmuz 2021 tarihinde gözaltı kararı verilerek soruşturma işlemlerine başlanıldığı, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021/17546 soruşturma sırasına kaydedildiği, 14 Temmuz 2021 tarihinde şüpheli Muhamed A.'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunması sonrası mevcutlu olarak tutuklanması istemiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, şüphelinin aynı gün yapılan sorgulama işlemi sonrası tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği, şüphelinin halen tutuklu olarak bulunduğu, mağdur Ayşegül A.'nın tedavisinin ise Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği anlaşılmakla” ifadelerine yer verildi.

 

15 Ağu 2021 - 17:43 Kocaeli/ Gebze- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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