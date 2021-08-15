15 Ağu 2021 - 18:04- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 18:06

KOGACE meslektaşlarını yine unutmadı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da görev yapan gazetecilere yardım malzemesini bizzat götürdü
KOGACE meslektaşlarını yine unutmadı mask
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Kastamonu’da halkın haber alma ihtiyacını karşılayan gazetecileri unutmadı. Gazeteciler için acil ihtiyaç olan eşofman takımı power bank, bot ve yağmurluk malzemelerini bölgeye ulaştıran KOGACE, meslektaşlarını yine unutmadı. Geçtiğimiz yıl Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası da meslektaşlarına kışlık polar göndermişti. KOGACE ayrıca yine geçtiğimzi yıl İzmir’de meydana gelen deprem sornası harekete geçerek meslektaşlarına polar ve mont yardımında bulunmuştu.

BİZZAT GÖTÜRDÜLER

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan yardım malzemelerini Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Ayar ve Emrah Erdoğan ile ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada “KOGACE olarak Kastamonu’ya yapacağımız eşofman takımı powerbank bot ve yağmurluk desteği için bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak büyük sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım malzemelerimizi ulaştırdık. İnsanların haber alabilmesi için gece gündüz çalışan meslektaşlarımızın bu desteğe ihtiyacı vardı. Elazığ ve İzmir depreminde olduğu gibi Bozkurt felaketinde de meslektaşlarımızın yanındaydık” ifadelerini kullandı.

# yardım

15 Ağu 2021 - 18:04 - Gündem

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