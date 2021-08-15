Deprem şehitleri Gölcük’te anılacak

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02’de, 45 saniye süren depremde büyük yıkım yaşamış, toplamda 18 bin 373 kişi, depremin merkez üssü olan Gölcük’te ise resmi rakamlara göre 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük acıların yaşandığı, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22’nci yılında Gölcük’te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek.

PROGRAMDA NELER VAR?

Gölcük Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 22’nci yıl dönümü anma programı Kavaklı Sahili Marina’da, bu akşam Saat 21.00’da başlayacak ve gece saat 03.02’a kadar sürecek. Protokol konuşmalarıyla başlayacak program, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın “Bireysel Afet Hazırlıkları” sunumu ile devam edecek. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla deprem şehitleri anılacak. Son olarak da saat 03.02’de deprem anıtına çelenk konulacak, saygı duruşu ve dualar yapılacak. AFAD Deprem Simülasyon TIR’ı da program boyunca gezilebilecek.

DUALARLA ANILACAK

Saat 11.00’da Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde,

Saat 12.00’da İhsaniye 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde,

Saat 15.30’da Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda,

Saat 17.30’da Yazlık Şehitliği’nde,

Saat 17.30’da Ulaşlı Deprem Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua yapılacak.

Saat 13.30’da İhsaniye Çiftlik Ulucami’de,

Saat 17.30’da da Halıdere Merkez Camisi’nde deprem şehitleri için Kuran-ı Tilaveti yapılacak