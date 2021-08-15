Sokak ortasında cinayetle sonuçlanan kavganın detayları ortaya çıktı

Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Kübra ve Ahmet A.’yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Saldırıda Mustafa A. olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma A., ve iki çocuğu ise yaralandı.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde bıçakla bekleyen anne ve oğluna bıçaklarını bırakmasını söyledi. Direnen anne ve oğlu, polisin havaya uyarı ateşi açmasının ardından bıçaklarını yola fırlatarak teslim oldu. Saldırganlar hızla gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan 4 kişilik aileye ilk müdahalelerini yaptı.
Kaldırımda kanlar içinde kalan baba Mustafa A., sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede birçok komşusu ile problem yaşadığı iddia edilen anne ve oğlunu ifadeleri için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.