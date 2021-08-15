İşte güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ağustos verilerine göre, 281 bin 184 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 154 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ağustos verilerine göre, 281 bin 184 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 154 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız” dedi.