15 Ağu 2021 - 22:27- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 22:28

Şakalaşırken arkadaşını vurdu

Başiskele’de silah ile şakalaşırken arkadaşının elinde bulunan tabancasından çıkan kurşun ile vurulan Y.G. hastaneye kaldırıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Şakalaşırken arkadaşını vurdu mask

Edinilen bilgilere göre olay 16.00 sıralarında Başiskele Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre M.K. (18) ile arkadaşı Y.G. (18) silah ile şakalaştığı sırada tabanca M.K.’nın elindeyken ateş alması sonucu Y.G. sağ omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri Y.G.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Y.G.’yi ambulans ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. M.K. ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, eğitim

15 Ağu 2021 - 22:27 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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