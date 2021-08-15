Başiskele’de ölüm, üst geçide 50 metre kala geldi

Olay, 22.00 sularında Başiskele Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye isteyen Tahsin Alp (58)’e, B.B.’nin kontrolünde olan 41 ADD 427 plakalı otomobil çarptı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu polis ve 112 acil ekiplerine bildirdi.
ÜST GEÇİDE 50 METRE
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde Tahsin Alp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken 50 metre ileride yaya üst geçidi olduğu görüldü. Olay yeri ekipleri yaptığı incelemenin ardından Tahsin Alp’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.