15 Ağu 2021 - 23:24- Asayiş G: 15 Ağu 2021 - 23:37

Başiskele’de ölüm, üst geçide 50 metre kala geldi

Başiskele D-130 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Tahsin Alp otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinin 50 metre ilerisine yaya üst geçidi olduğu görüldü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Başiskele’de ölüm, üst geçide 50 metre kala geldi mask
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Olay, 22.00 sularında Başiskele Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye isteyen Tahsin Alp (58)’e, B.B.’nin kontrolünde olan 41 ADD 427 plakalı otomobil çarptı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu polis ve 112 acil ekiplerine bildirdi.

ÜST GEÇİDE 50 METRE

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde Tahsin Alp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken 50 metre ileride yaya üst geçidi olduğu görüldü. Olay yeri ekipleri yaptığı incelemenin ardından Tahsin Alp’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
# Başiskele, kaza, Ölüm, sağlık

15 Ağu 2021 - 23:24 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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