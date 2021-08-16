16 Ağu 2021 - 09:10- Spor G: 16 Ağu 2021 - 09:12

13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Kocaeli’de Efsane pehlivan Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinde finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.
13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı. Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katıldı. 14 farklı kategoride yapılan güreşlerin finalinde Yıldıray Akın'la karşılaşan Ali Gürbüz, 45 dakikalık mücadelenin ardından puanlamada rakibini yenerek başpehlivan unvanı ile 45 bin TL'lik altın kemerin sahibi oldu.
Güreş müsabakalarında farklı kategorilerde dereceye giren diğer güreşçilere ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.

16 Ağu 2021 - 09:10 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.147.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aman dikkat beyler maça erken gelin ! mask
Aman dikkat beyler maça erken gelin !
Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray mask
Öy Malatya-Trabzon, Dg Sivas-İ.Konya, Giresun G.Saray
Amatör ligler ne zaman başlayacak ?.. mask
Amatör ligler ne zaman başlayacak ?..
Muhteşem, Bandırma’da şov yaparak başladı: 0-2 mask
Muhteşem, Bandırma’da şov yaparak başladı: 0-2
Dev Adamlar start verdi mask
Dev Adamlar start verdi
“Her şey çocuklarımızın mutluluğu için” mask
“Her şey çocuklarımızın mutluluğu için”
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL