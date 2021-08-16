13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı. Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katıldı. 14 farklı kategoride yapılan güreşlerin finalinde Yıldıray Akın'la karşılaşan Ali Gürbüz, 45 dakikalık mücadelenin ardından puanlamada rakibini yenerek başpehlivan unvanı ile 45 bin TL'lik altın kemerin sahibi oldu.
Güreş müsabakalarında farklı kategorilerde dereceye giren diğer güreşçilere ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı. Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katıldı. 14 farklı kategoride yapılan güreşlerin finalinde Yıldıray Akın'la karşılaşan Ali Gürbüz, 45 dakikalık mücadelenin ardından puanlamada rakibini yenerek başpehlivan unvanı ile 45 bin TL'lik altın kemerin sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.