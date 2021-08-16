Yener Kulaç’ın acı kaybı

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Kulaç 64 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. İGDAŞ ve İZAYDAŞ emeklisi Yener Kulaç’ın eşi Hatice Kulaç’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camiii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.