16 Ağu 2021 - 09:45- Gündem

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kararları

Sağlık Bakanlığı corona virüsü aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.