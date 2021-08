"Kocaeli’ye deprem erken uyarı sistemi alt yapısını kuruyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. En büyük felaketin tedbirsizlik olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yürüttüğümüz ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması Projesi’ ile şehrimizde deprem uyarı ve acil müdahale sistemini kuruyoruz. Böylece Türkiye genelinde deprem erken uyarı sisteminin alt yapısı ilk kez Kocaeli’de oluşturulacak. İlimizdeki riskli binalar, alt yapıda elektrik, doğalgaz, su boruları, baraj, göller ve kanalizasyonlar, sanayi alanları detaylı inceleniyor. Erken uyarı sistemi sayesinde Kocaeli ve çevremizde yaşanacak olası bir depremin zararlarının azaltılmasında büyük bir adım atılmış olacak. Olası bir deprem anında sistem faaliyete geçtiğinde AFAD tarafından erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa bu sistemi kuran belediye olarak, ülkemize örnek ve model olacak’’ açıklamasını yaptı.

Asrın en büyük felâketlerinden biri olan 17 Ağustos Depreminde yaşanan can kayıplarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Depremde canlarımızı bizden alan deprem değil dayanıksız yapılardı, felakete hazırlıksız olmamızdı. Bugün dünya ve ülkemiz virüs felaketiyle karşı karşıya. Çok yakın zamanda orman yangınları yüreğimizi de yaktı. İster deprem olsun, ister pandemi veya orman yangınları, milletçe tedbiri elden bırakmayalım’’ uyarısında bulundu.

Başkan Büyükakın mesajında, ‘’Bundan tam 22 yıl önce uykuda iken deprem denilen felaketle sarsıldık. Nice canlar kaybettik, niceleri de engelli kaldı. 17 Ağustos 1999 depremi, geçtiğimiz yüzyılın en büyük felaketiydi. Türkiye’miz hemen her gün yeni bir depremle sarsılıyor. Bir deprem ülkesinde olduğumuz ve bir deprem şehrinde yaşadığımız gerçeğini hiçbir zaman unutamayız. Yaşanan bunca acı ve kaybın ise tek bir sorumlusu var; tedbirsizlik. Bugünlerde yine o aynı anlayış, vurdumduymazlık ve tedbirsizlik başka bir alanda, pandemi salgınında devam etmemeli. Eğer ailemizi, çocuklarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, şehrimizi, ülkemizi seviyorsak; acılar yaşanmasın, can kayıpları olmasın istiyorsak pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymalı, aşılarımızı yaptırmalıyız’’ ifadesini kullandı.

Kocaeli’nin depreme ve her türlü afete hazır bir şehir olmak için projeler ürettiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘’Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla bugün Kocaeli’miz, Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı yatırımlarla ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, GTÜ ve AFAD ile projeler geliştiriyoruz. Girişimlerimiz sonucunda AFAD tarafından afetle ilgili projelerde Kocaeli pilot il seçildi. ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanacak ve diğer şehirlere örnek olacak.

Proje kapsamında Büyükşehir tarafından ilimizin farklı zeminlerine kurularak işletilen 31 adet deprem istasyonu sayımıza AFAD tarafından 10 istasyon daha eklenerek bu sayı 41’e çıkarıldı. GTÜ ise projenin bilimsel ve teknik çalışmalarını yürütüyor. Projeyle ilimizde depreme yönelik erken uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak. Ayrıca proje kapsamında depremin dışında kalan heyelan, taşkın, yangın, endüstriyel kazalar gibi afet tehlikeleri de incelenecek. Sismolojik izleme merkezimiz, bilgi ve donanımla güçlendirilecek. Kocaeli’de bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dâhil edilecek. Proje kapsamında ilimizdeki bina envanter çalışmaları da devam ediyor. Böylece risk oluşturan binalar takip edilerek, önceden önlem alınacak.

Büyükşehir olarak, Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflamasını yaparak, deprem riskini tanımlamış ve Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarını, altı farklı fay için deprem senaryosu üzerinden hazırlamış bulunuyoruz. İlimize ait tüm zemin verilerinin yer aldığı zemin veri bilgi bankasına da veri girişleri aralıksız sürüyor. Böylece Kocaeli’nin farklı zemin cinslerine yerleştirilmiş 41 adet ivmeölçer istasyonu ile yerel ve ulusal deprem riskine yönelik AFAD ile birlikte sismolojik gözlem yapıyoruz. Deprem acil müdahale ve erken uyarı sistemimizin alt yapısını da bu yerel deprem kayıt ağı oluşturuyor.

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezimizde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere deprem eğitimleri veriyoruz. Merkezimizde yer alan 3 boyutlu deprem simülasyon cihazımızda, yaklaşık 90 bin deprem eğitimi verildi. 60 bin eğitim kitabı, 40 bin adet CD, 18 bin adet ilk yardım çantasının da ücretsiz dağıtımını sağladık. Çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha uygulanabilir olması için ‘Afetlere Hazır Anneler’ projesiyle, annelerin de eğitim alarak afetlere karşı bilinçlendirilmesi amaçladık.

Kıpırdayan Dünya isimli depremde alınması gereken önlemleri anlatan tiyatro oyunumuz Kocaeli genelindeki okullarımızda sahnelenerek, 20 bin öğrenci tarafından izlendi. 17 Ağustos Marmara Depremi anma etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayının 6.’sını 2022 yılında Kocaeli Kongre Merkezinde yapmayı planlıyoruz.

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi projemiz kapsamında Güvenli Yaşam Odası uygulaması ile mahallelerimizde yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili farkındalık oluşturulmaya çalıştık. Proje kapsamında 23 mahallede toplam 895 gönüllü mahalle sakinine eğitim verdik. Bu projeyle Marmara Belediyeler Birliğinin Altın Karınca yarışmasında deprem kategorisinde birincilik ödülü aldık.

Şunu unutmayalım; bulunduğumuz coğrafyanın gereği olarak deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız. Bu durumda şehri dönüştürmek, şehirdeki riskli alanları ortadan kaldırmak da büyük önem taşıyor. AFAD’ın yaptığı çalışmalar ve Büyükşehir olarak bizim yıkımını gerçekleştirdiğimiz yapıların ardından Kocaeli’de 1.369 adet hasarlı yapının tespiti sağlandı. Söz konusu hasarlı yapıların güçlendirilmesine yönelik hak sahiplerine tebligatlar yapıldı, sonuca göre hareket edeceğiz. Ayrıca kalan hasarlı yapılara ilişkin çözüm önerileri üretmek üzere dönüşüm senaryoları oluşturuyoruz. Hasarlı yapılara ilişkin kat sayısı, kullanım türleri, hasar durumu ve yapım değeri, parsel bilgileri, mülkiyet durumu ve fiili yapılaşmaya ilişkin detaylı analizlerimizi tamamladık. Bu çalışmamızla Kocaeli’de AFAD tarafından hasarlı olarak ifade edilen tüm yapıların dönüştürülmesinde son derece kararlıyız.

Kocaeli genelinde kentsel dönüşüm, gelişme ve yenileme ihtiyacı olan alanları belirlemek ve bütüncül bir yaklaşım oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Master Planı Araştırma Raporumuzu hazırlamıştık. Rapor sonucunda Kocaeli genelinde yaklaşık 23 bin konutun ve 110 bin vatandaşımızın yaşadığı 1.200 hektarlık alanda çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Yine rapor dâhilinde kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğindeki Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini de ele aldık. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalarımızı sonuçlandırmak üzereyiz. Kocaeli’de afete hazır ve yaşam kalitesi yüksek alanların oluşturulmasına yönelik gerekli müdahaleleri yapmayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ‘Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi de bu alanda çok önemli bir adımdır.

Cedit Mahallesinde bölgenin imajının iyileştirilmesi, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğunun yenilenmesi amacıyla başladığımız projede hak sahipleriyle anlaşmaya devam ediyoruz. Projeyle Cedit’te yeşil alanlar, sosyal donatılar, altyapı ve ulaşım sistemleriyle sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir mahalle oluşturulması için bütüncül bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Cedit Mahallesi projemiz tamamlandığında kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek bir alan olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile şehrimizde dönüştürülmesi gereken alanlarla ilgili de çok önemli çalışmaların startını verdik. Riskli alan ilan edilen Körfez Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,8 ha büyüklüğündeki bölge ile Körfez Güney Mahallesi

Kabakoz mevkiinde yer alan yaklaşık 44,5 ha büyüklüğündeki alan ve Derince Deniz Mahallesinde yer alan proje alanının bir kısmının dönüştürülmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Körfez Barbaros Mahallesi ve Kabakoz mevkiinde hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme ve anket çalışmaları tamamlandı. 1999 depreminde Barbaros Mahallesi çevresinde yer alan sanayi alanlarının bölge için oluşturduğu tehlike göz önünde bulundurularak; yaşam kalitesi yüksek, sağlık ve çevre şartlarına uygun, depreme dayanıklı alanların yapımı TOKİ tarafından sağlanacak.

Yaptığımız veya yapacağımız hiçbir şey giden canlarımızı geri getirmeyecektir. Ancak gelecekte olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilir, aynı acıların tekrar yaşanmamasını sağlayabiliriz.

Kentimiz için anlamlı bu günde, acılarımızın hâlâ tazeliğini koruduğunu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. Ancak hemşerilerimizin içi müsterih olmasını diliyorum. Büyükşehir olarak depreme ve her türlü afete hazır bir Kocaeli için ilk günden kollarımızı sıvadık ve üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği söz konu olduğunda hiçbir konunun ihmal edilmesine izin vermiyoruz. Hemşerilerimizden de bu konuda bizlere yardımcı olmalarını, kendileri ve ailelerinin can güvenliği için ne olursa olsun hasarlı binalarda yaşamaya devam etmemelerini rica ediyoruz.

17 Ağustos Depremi’nde vefat etmiş olanlara bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara ise başsağlığı diliyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın.”