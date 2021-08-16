MHP’den İYİ Parti’ye geçenlere ‘dönün’ çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP)’de İl Başkanı Yunus Emre Kurt olmasının ardından teşkilat da hareketlendi. MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar, MHP’den İYİ Parti’ye geçenler hakkında dikkat çeken bir çağrı geldi. Çavdar, “Geçmiş yıllarda sebepleriniz farklı olsa da MHP den istifa ederek, her ne kadar kalpleriniz Türk İslam fikriyatının son kalesi olan partimizde olsa da mensubiyetiniz farklı partilerde olan arkadaşlarımı, tekrar yuvanıza dönmeye davet ediyorum. Siz burada değerlisiniz” diyerek ‘yuvaya dönün’ çağrısında bulundu.