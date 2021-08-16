16 Ağu 2021 - 10:19- Siyaset G: 16 Ağu 2021 - 10:56

MHP’den İYİ Parti’ye geçenlere ‘dönün’ çağrısı

MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar MHP’den İYİ Parti’ye geçenlere  “Tekrar yuvanıza dönmeye davet ediyorum. Siz burada değerlisiniz” diyerek çağrıda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
MHP’den İYİ Parti’ye geçenlere ‘dönün’ çağrısı mask

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP)’de İl Başkanı Yunus Emre Kurt olmasının ardından teşkilat da hareketlendi. MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar, MHP’den İYİ Parti’ye geçenler hakkında dikkat çeken bir çağrı geldi. Çavdar, “Geçmiş yıllarda sebepleriniz farklı olsa da MHP den istifa ederek, her ne kadar kalpleriniz Türk İslam fikriyatının son kalesi olan partimizde olsa da mensubiyetiniz farklı partilerde olan arkadaşlarımı, tekrar yuvanıza dönmeye davet ediyorum. Siz burada değerlisiniz” diyerek ‘yuvaya dönün’ çağrısında bulundu.
# Yunus Emre Kurt, MHP

16 Ağu 2021 - 10:19 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mert - Türk İslam fikriyatı diye birşey yoktur.İslam arap kültüründen çıkmadır.Siyasete din karıştırmayın.Vatanını millletini seven adam ataist de olur deistde olur hiristiyan yahudi musevi de olur yeterki vatanı milleti sevsin kardeşim.Bırakın bu işleri artık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 10:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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