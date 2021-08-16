Başkan Yıldızlı’dan 17 Ağustos mesajı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Son günlerde ülkemizin dört bir yanında peş peşe meydana felaketlerde gördük ki verdiğimiz kayıpların birçoğu alınmayan önlemler sebebi ile yaşandı. Çünkü asrın felaketi olarak anılan 22 yıl önce yaşadığımız 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden, başka canlar yanmasın diye gerekli dersler çıkartılmadı. Bugün Kastomonu’da, Sinop’ta, Bartın’da olduğu gibi 22 yıl önce Kocaeli’de binlerce canın yitip gittiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı bir gecede, koca bir şehirde hayat ışığının nasıl söndüğüne en ağır şekilde şahitlik ettik. Sadece 45 saniye içerisinde, kaç yakınımızı yitirdiğimizi sayamadık. Depremin değil binaların, alınmayan önlemlerin, yanlış uygulamaların insanları öldürdüğünü gördük. Alınmamış önlemler, deprem gerçeğini görmemezlikten gelerek yapılan binaların, usule aykırı imar projelerinin, rant için içi doldurulan Körfez’in binlerce kişinin hayatına nasıl mal olduğunu gördük. Tüm bunların yanında sanayinin başkenti diye gururlandığımız şehrimizde yaşanabilecek olası bir tank patlaması tehdidiyle baş başa kaldık. Bugün ne yazık ki Marmara Denizi’nin içi; Derince, Körfez kıyıları hala ranta peşkeş çekilmeye, doldurulmaya devam ediliyor. Deprem için farkındalık yaratmak sadece müze açmakla, anma programları düzenlemekle olmuyor. Deprem gerçeğine ve diğer doğal afetlerin meydana gelmesi durumuna uygun olarak izlenecek hem ulusal hem yerel politikaya ihtiyacımız var. Ne Kocaeli’nin ne de başka bir şehrimizin yaşanılacak olası bir felakette yanlış uygulamalar yüzünden daha fazla canının yanmasına gücü yok. 22 yıl önce asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin doğru politikaları uygulayarak herkese örnek olmasını sağlamalıyız. Herkese çağrımdır; kenti rant uğruna teslim ettiğiniz, ihale verdiğiniz, imar değişikliği yaptığınız o çok sevdiğiniz, kıramadığınız yakınlarınızı da depremde ya da olası bir felakette bu yanlış uygulamalar yüzünden kaybedebilirsiniz. Yaralarını hala sarmaya çalıştığımız 17 Ağustos Gölcük Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.”