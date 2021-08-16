16 Ağu 2021 - 12:40- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 12:43

Mehmet Ceyhan yeni aşı kararlarına sitem etti: Öneriyoruz, duyulmuyordu, yazık oldu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kararlar hakkında açıklama yapan Mehmet Ceyhan "Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ceyhan yeni aşı kararlarına sitem etti: Öneriyoruz, duyulmuyordu, yazık oldu mask

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı.  Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada “2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı: 12-15 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 15 yaş üzerinde herkese aşılana başlamış (Gerekli olduğunu söylüyorduk) Aşı pasaportunda 2 doz mRNA aşısı istenmesi gerekçe gösterilerek 4. Doz Biontech uygulanabilecek Aşı pasaportuna ihtiyacınız yoksa, dışında koruyuculuğu artırmak için yaptırmak gereksiz)
2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi. Umarım bu kez de Sinovac ve yerli aşı talebi olumsuz etkilenmez.  Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu.
# sağlık, çocuk, aşı

16 Ağu 2021 - 12:40 - Gündem

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