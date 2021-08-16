Aile hekimleri bugün çalışmıyor! “Daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz”

Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı çıkan aile hekimleri bugün iş bırakma eylemi yaptı. Kocaeli genelindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimleri de iş bırakma eylemine katılarak bugün çalışmadı. Grev öncesi açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yönetmelikle ödül beklerken ceza alan tek hekim grubu olduklarına dikkat çekildi.

MESLEKİ GÜVENCE ORTADAN KALKIYOR

Söz konusu yönetmelikle aile hekimlerinin meslek güvencelerinin ortadan kaldırılmak istendiği vurgulanan açıklamada, “İdarenin mobingine açık hale geldik. Ücret artışımızı beklerken kendilerine de defalarca uygulanmasının imkânsız olduğunu belirttiğimiz yönetmelikten geri durmadılar” ifadelerine yer verildi.

“KONUŞMAMIZ ENGELLENDİ”

Grev ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Aile Hekimleri Dernek Başkanı Recep Pehlivan, hakları olan para ve maaşlarının kesildiğini ifade etti. Pandemi sürecinde maaşları kesilen tek grup olduklarını ifade eden Pehlivan, “Bütün bunlar yetmezmiş gibi sosyal medyadan paylaşım ve basın açıklamasına ceza puanı maddesi geldi. Her şekilde konuşmamız engellendi. Şu anda sizi bu açıklamayı yapıyor olmamdan dolayı ceza puanı alacağım” ifadelerini kullandı.

“DESTEK YERİNE KÖSTEK OLDULAR”

Pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiklerini ifade eden Pehlivan, “Bizim sözleşme haklarımızı valiliklerden, il sağlık müdürlüklerine verdiler. Çalışma şartlarımızı yeterince zorlaştırdılar. Bakanlık ile sorunlarımızı konuşmak için iletişime geçtik ama bize destek yerine köstek oldular. Sanki biz Türkiye’nin değil başka ülkenin vatandaşıyız. Bize öyle davrandılar” dedi.

“KARŞI GELMEYELİM DİYE PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPTILAR”

Vatandaşların bu grevden mağdur olduğu iddialarına yanıt veren Pehlivan, “Vatandaş mağdur değil. Aciller, hastaneler koronavirüs aşısı konusunda tam kapasite çalışıyor. Biz aile hekimleri olarak devlete karşı falan değiliz. Bizi kamuoyunun gözünde küçük düşürmeye çalışmasınlar. Bizim haklarımızı bilerek pandemi döneminde elimizden aldılar. Karşı gelemeyelim diye” şeklinde konuştu.

“BİZİ PARACI GÖRMESİNLER”

28 Ağustos'ta da Ankara’da geniş katılımlı bir miting yapacaklarını ifade eden Pehlivan, “Şartlarımızın iyileşmesini bekliyoruz. Sorun sadece para değil. Bizi paracı gibi görmesinler. Daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz. Şartlarımızda iyileşme olmaz ise ileriki süreçte federasyonun alacağı her türlü kararın arkasındayız” dedi.

100 PUAN ŞARTI

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede ön sırada yer alan diğer sağlık çalışanları için ek ödeme yaparken, aile hekimlerine verilen sözleri bir türlü yerine getirmedi. Ek ödeme bekleyen aile hekimleri ek ödemenin yerine performansa dayalı yeni bir sözleşme ile karşılaştı. Her bir işlem için 10 puan alacak olan aile hekimleri 100 puanı tamamladıktan sonra ancak bu ek ödemeden faydalanabilecek. Grev kapsamında Kocaeil’de ki birçok aile sağlığı merkezi kapılarını açmadı.