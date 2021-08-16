“Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz”

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin yaptığı ilk teklifi reddeden memur sendikalarının, yeni teklif için hükümete verdiği süre bugün bitiyor. Hükümet yaptığı teklifte 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti. Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu.

TALEPLER NELER?

İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

YOĞUN KATILIM

Türkiye Kamu-Sen ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Orhan Kütük, Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nol’u Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve üyeler katılım gösterdi. Başkan Kütük tarafından okunan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken Devletimiz maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor. UMKE’siyle, AFAD’ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor.

“HAYATIMIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR”

Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde Devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki, kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakâr çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor. Son dönemde ekonomideki gelişmeler de hepimizin malumu. Bilhassa 2012 yılından beri gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlere gelen zamlar, maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde seyrediyor, hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kamu çalışanlarının maaşları yıl içinde enflasyon kadar bile artmıyor; sonradan verilen enflasyon farkı ise hiçbir yaraya merhem olmuyor.

“SON VEREBİLMEK ADINA”

Aynı işveren toplumun çeşitli kesimlerini desteklerken afetle, salgınla, felaketle boğuşan memurlarımız bir de ekonominin cenderesi altında eziliyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, işte böyle bir ortamda başladı. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 4’te 1’inin 2022 ve 2023 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafı da teklifini sundu.

“ENFLASYON EN AZ YÜZDE 35-40 DOLAYINDA GERÇEKLEŞECEK”

Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6; 2023 yılı için ise yüzde 6+6 maaş artışı öngörüyor. Bu teklif, bizim istediğimizin yarısı bile değildir, dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Halihazırda yıllık resmi enflasyon yüzde 18,95 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu yüzde 20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle yüzde 15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az yüzde 35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir.

“BİR AN ÖNCE YENİ TEKLİF GELMELİ”

Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için Hükümete açık çağrıda bulunuyoruz.

TALEPLERİ SIRALADILAR

Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz, gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış; geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam; ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi; reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi; kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi;3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi; bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması, aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir.

“HAKKIMIZIN ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ”

Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz.Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini; sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz.

“TALEPLERİMİZ MAKULDÜR”

Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk Milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız, hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir.”